Torino-Roma, i convocati di Juric: rientrano Buongiorno e Sanabria. Out Vojvoda

L'allenatore granata ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro i giallorossi valida per l'ultimo turno di Serie A

Questa sera alle ore 20.45 i granata scenderanno in campo all'Olimpico Grande Torino per sfidare la Roma nel match valido per l'ultima giornata del campionato di Serie A. Una sfida importante per il Toro per chiudere bene la stagione, ma anche per i giallorossi che vogliono cementare la qualificazione in coppa per il prossimo anno. Ivan Juric ha diramato questa mattina l'elenco dei convocati per questa partita, che è composto da 24 calciatori. Rispetto all'ultimo match giocato a Verona tornano in lista Buongiorno e Sanabria che hanno smaltito i loro infortuni (polpaccio sinistro e ilep-psoas). Rimangono invece fuori Gleison Bremer ( per guarire da un problema alla caviglia), Wilfred Singo (reduce dall'operazione per risolvere la sindrome retto-adduttoria che gli provocava dolore), Mohamed Fares (rottura legamento crociato), Simone Zaza (scelta tecnica) e le novità Magnus Warming (scelta tecnica) e Mergim Vojvoda che ha subito un duro colpo alla caviglia durante l'ultima partita e non riesce ancora a correre bene, come affermato ieri da Juric in conferenza.