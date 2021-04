Torino-Roma, Sanabria nel prepartita: “In giallorosso non ho giocato quanto speravo”

Ai microfoni di Torino Channel l'attaccante ha presentato il match valido per la 31^ giornata di Serie A

"In settimana ci siamo allenati molto bene, quando si è reduci da una vittoria l’umore cambia completamente. Sappiamo però che dobbiamo fare ancora diversi punti per la salvezza a partire da oggi".

Sei un ex della gara, come ricordi la tua esperienza alla Roma?

"Alla Roma non ho giocato quanto speravo, anche perché ero molto giovane e non avevo esperienza. Comunque è sempre speciale giocare contro di loro e incontrare qualche compagno di allora".

Vi aspettate una Roma stanca per l'impegno in Europa?

"Sappiamo che chi gioca in Europa ovviamente arriva più stanco alla domenica, giocare ogni tre giorni non è facile ma la Roma ha una rosa lunga e sicuramente chi scenderà il campo darà il 100%. Anche noi, però, siamo pronti per fare una grande partita".