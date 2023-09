Torino-Roma, vendita ancora limitata ai residenti della regione Piemonte

Ancora limitazioni per la vendita dei biglietti di Torino-Roma, prossima gara casalinga dei granata in programma domenica 24 settembre alle ore 20.45. Dopo un'iniziale posticipazione delle vendite, ora i tagliandi sono disponibili per l'acquisto ma solo per i residenti della regione Piemonte. Lo stop è dovuto al timore che a causa della quasi contemporaneità di Bologna-Napoli possa favorire nuovi scontri tra gli ultrà di Roma e Napoli dopo gli scontri dello scorso 8 gennaio sulla A1, nei pressi della stazione di sosta di Badia Al Pino. Vendite quindi momentaneamente limitate ai residenti della regione Piemonte, in attesa di una decisione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Fa sapere il club granata in una nota ufficiale: "Il Torino FC, dispiaciuto per il disagio, si rammarica con i propri tifosi al di fuori del Piemonte e attende altresì di ricevere notizie in merito alla gestione della tifoseria ospite al fine di ampliare la vendita a tutti i sostenitori, anche in ragione dell’importante richiesta di biglietti".