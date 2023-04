Torino-Salernitana 1-1, le reazioni social: “Ingeneroso dare tutte le colpe a Juric”

C’è frustrazione in casa granata: in una partita decisiva per tenere accese le speranze nel finale di stagione, il Torino non riesce ad andare oltre il pareggio contro la Salernitana. Tonny Sanabria, alla nona marcatura in campionato,...

C'è frustrazione in casa granata: in una partita decisiva per tenere accese le speranze nel finale di stagione, il Torino non riesce ad andare oltre il pareggio contro la Salernitana. Tonny Sanabria, alla nona marcatura in campionato, risponde al gol in apertura di Vilhena ed evita la sconfitta ma la prestazione del Toro, nel complesso, è negativa. Di seguito le reazioni dei tifosi granata sui social network: