Torino-Salernitana 1-1, Sousa: “Lasciato troppo spazio al nostro avversario”

Al termine della sfida tra Torino e Salernitana, valida per la 30^ giornata di Serie A, il tecnico dei campani Paulo Sousa è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni: "Capisco che cambiare mentalità della squadra non è facile. L'abbiamo preparata benissimo e dopo il gol abbiamo preso palo. Da lì in poi la squadra si è abbassata e ha smesso di pressare. Abbiamo lasciato l'iniziativa all'avversario e siamo stati ancora speculativi, sembrava che avessimo perso la fiducia in ciò che abbiamo fatto all'inizio. Abbiamo lasciato sempre tempo e spazio all'avversario con il pallone che permettesse mobilità per trovare l'uomo libero. Nell'uno contro uno loro sono bravissimo e siamo andati in difficoltà. Fino al gol stavo per fare i cambi qualche minuto prima, purtroppo non è successo perché dopo il loro gol e i cambi è cambiato l'atteggiamento e siamo cresciuti in fiducia. Siamo andati più avanti alzando il baricentro e potevamo creare qualche difficoltà in più all'avversario. Sono contento per il risultato perché abbiamo giocato fuori casa contro una squadre che può lottare per l'Europa".