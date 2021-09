Torino-Salernitana 4-0, il tabellino: ammonito l’ex Bonazzoli

Nessun ammonito tra le fila dei giocatori di Ivan Juric, per i campani giallo anche a Gyomber dopo il contrasto con Mandragora

Con un poker, il Torino ottiene la prima vittoria in campionato sotto la gestione di Ivan Juric. Nel primo tempo le occasioni non mancano, ma il Toro non sembra trovare la zampata vincente. Al 44' però Sanabria batte Belec con un colpo di testa arrivato dopo uno stacco poderoso. Nella ripresa la Salernitana riduce al minimo gli spunti offensivi, il Toro così dilaga. Prima il colpo di testa di Bremer al 65' su cross di Ansaldi, poi altri due gol ravvicinati sul finale. All'86' Pobega mette in rete il tap-in, 4' dopo Lukic supera Gagliolo e appoggia indisturbato in rete.