Torino-Salernitana, i precedenti: dal 7-1 del Grande Torino all’ultima sfida del 2010

Lo storico tra le due squadre sorride al Torino, che però non batte in casa la Salernitana da 20 anni

Terminata la sosta dedicata alle nazionali, la Serie A entra nel vivo. Per il Torino di Ivan Juric, reduce da due sconfitte nelle prime due uscite di campionato, è arrivato il momento di muovere la classifica, partendo proprio dalla sfida casalinga di domenica pomeriggio alle 15 contro la Salernitana. Torino-Salernitana non è certo una grande classica del calcio italiano. Sarà solo il settimo precedente a Torino tra le due squadre in tutte le competizioni e lo storico sorride ai padroni di casa, che in 7 sfide sono usciti vincitori quattro volte, pareggiando una volta e perdendo in due occasioni. Da segnalare tuttavia che i campani hanno sempre conquistato punti a Torino nelle ultime 3 visite. Si parla però di partite andate in scena in Serie B: nella massima serie le due squadre non si scontrano dal 1947-1948, stagione in cui il Grande Torino rifilò undici reti tra andata e ritorno ai campani, subendone solo due (7-1 al Filadelfia, 1-4 a Salerno). Questo dato fa della squadra campana quella contro cui i piemontesi hanno segnato di più in media (5.5) nella loro storia in Serie A.