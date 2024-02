Torino-Salernitana, la Maratona: “Trasformiamo lo stadio in una bolgia!”

La Curva Maratona è carica per la sfida di domenica alle 12.30 contro la Salernitana. Sta girando un volantino in cui il cuore pulsante del tifo granata invita tutti coloro che verranno allo stadio a portare sciarpe e bandiere. Di seguito il testo del volantino: "Granata è il nostro colore! Domenica in occasione di Toro-Salernitana invitiamo tutti i tifosi a portare drappi, sciarpe e bandiere per spingere la squadra verso un'altra vittoria: trasformiamo lo stadio in una bolgia!". Intanto la vendita dei biglietti va a gonfie vele: ci si avvicina al sold out.