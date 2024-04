Torino, salgono a 15 i punti persi con le squadre in lotta per non retrocedere

Con la sconfitta di Empoli, i granata gettano al vento altri punti che si sarebbero potuti conquistare nei match contro le ultime della classe

Federico De Milano Redattore 8 aprile 2024 (modifica il 8 aprile 2024 | 06:31)

La partita di sabato sera persa 3-2 dal Torino sul campo dell'Empoli è stata una brusca frenata della corsa dei granata che erano reduci da quattro risultati utili consecutivi. Rodriguez e compagni hanno perso una ghiotta occasione per rientrare pienamente in corsa per l'Europa cercando di approfittare anche della sconfitta della Lazio nel derby con la Roma, maturata poco prima del fischio d'inizio al Castellani. Non si tratta però della prima volta in questa stagione che il Toro perde punti "facili" ovvero che manca la vittoria contro squadre che si trovano in fondo alla classifica e che sono impegnate nella lotta per non retrocedere.

Torino, ben 15 i punti persi con avversarie in fondo alla classifica: ad Empoli è la prima sconfitta contro una di esse — I tre punti sfumati ad Empoli sono solo gli ultimi di una lunga serie di partite in cui il Torino avrebbe potuto fare decisamente di più in queste 31 giornate della Serie A 2023/24. Fin dal primo turno, quando i granata pareggiarono 0-0 in casa contro il Cagliari, si possono contare almeno sette partite in cui il Toro non ha fatto bottino pieno contro le squadre che attualmente devono darsi da fare per salvarsi. Considerando dal Genoa (12°) in su tutte le altre squadre già certe della permanenza in Serie A, si può contare come il Toro abbia perso 15 punti sfidando le squadre dal 13° posto del Cagliari in giù. Oltre al già citato pareggio a reti bianche contro i sardi in avvio di campionato, Juric e i suoi ragazzi non sono riusciti a vincere anche altre sei gare: i pareggi interni contro Verona, Udinese e Salernitana e i due "segni X" sui campi di Frosinone e Sassuolo oltre appunto alla sconfitta di ieri ad Empoli (la prima quindi in questo calcolo dopo sei pareggi). Si tratta di partite che, almeno sulla carta, vedevano i granata favoriti per la vittoria dato anche l'elevato numero di sconfitte da queste ultime in classifica.

Con alcuni risultati positivi in più la classifica sarebbe ben diversa — Alla fine quindi il Lecce è l'unica avversaria di fondo classifica contro cui il Torino quest'anno è riuscito ad ottenere sei punti su sei. Questi 15 punti pesano molto sulle sorti della classifica dei granata perché anche solo facendone qualcuno è naturale che si potrebbe parlare di un posizionamento ben più alto. L'Atalanta sesta ha infatti solo 6 punti più del Toro mentre la Roma quinta si trova a +11. Ovviamente il fatto di perdere punti anche quando non ce lo si aspetta è un fattore normale in un campionato lungo e complicato come la Serie A, difficilmente una squadra riesce a vincere sempre contro chi gli sta sotto. Tuttavia in casa granata queste mancate vittorie si stanno ripetendo con troppa frequenza in questa stagione in cui, come confermato da Juric, c'è l'obiettivo Europa. L'impressione che lascia certe volte questa squadra è che non si riesca in corso d'opera a trovare una soluzione alternativa al piano iniziale e costringere l'avversario ad adottare contromisure rispetto a quanto non si era preparato in avvicinamento alla partita.

