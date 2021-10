Torino-Sampdoria 1-0, Linetty: “Brekalo? Siamo tutti pronti se uno si fa male”

Le parole pronunciate durante l'intervallo da uno dei protagonisti della prima frazione del match dell'Olimpico

Al termine del primo tempo della partita Torino-Sampdoria Karol Linetty ha parlato commentando il primo tempo e il suo ingresso in campo in seguito all'infortunio di Brekalo nel riscaldamento. Di seguito le sue dichiarazioni: “Siamo tutti pronti e se uno sta male dobbiamo essere pronti. Sono contento che stiamo vincendo ma la partita è tosta e dobbiamo stare concentrati ogni minuto perché non possiamo perdere i contrasti per vincere la partita. Andiamo sempre a pressare per fare gol”.