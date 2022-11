Torino-Sampdoria, infortunio alla spalla per Schuurs: possibile lussazione

Brutte notizie per Ivan Juric, che al 20' di Torino-Sampdoria è costretto a rinunciare a Perr Schuurs. L'olandese, protagonista di una bella discesa palla al piede, ha la peggio dopo un fallo di Amione. Problemi alla spalla destra per il centrale, che ha lasciato immediatamente il posto a Buongiorno. Dai primi riscontri, potrebbe trattarsi di una lussazione o sublussazione per Schuurs, il cui 2022 si chiude dunque con una giornata d'anticipo.