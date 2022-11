Torino-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Juric col falso nove

Manca sempre meno all'inizio di Torino-Sampdoria, gara valida per la 14^ giornata di Serie A. In questo turno infrasettimanale i due allenatori, Ivan Juric e Dejan Stankovic, hanno optato per qualche cambio. Tra le fila granata da segnalare la presenza di Zima e Rodriguez in difesa, davanti non c’è nessun centravanti di ruolo.