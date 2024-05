Torino, Sanabria a caccia di gol: a Verona per raddrizzare la sua stagione

Domenica 12 maggio, alle ore 15:00, Il Torino scenderà in campo a Verona per cercare 3 punti fondamentali in ottica Europa, che nonostante sembri un obiettivo complicato da raggiungere, va perseguito sino all'ultimo minuto. Ancora non si conoscono le scelte di formazione di Juric, ma è probabile che tra gli undici titolari ci sarà anche Tonny Sanabria.

Sanabria, sprint finale per riscattare la stagione

Dopo l'eccellente stagione dello scorso anno, Tonny Sanabria sembrava aver trovato la sua dimensione a Torino, piazza in cui avrebbe potuto finalmente fare il salto di qualità. Così non è stato però, il paraguaiano non è riuscito a ripetersi e in questo campionato ha sicuramente deluso le aspettative. Nonostante ciò, la Serie A non è ancora giunta al termine e Sanabria ha la possibilità di raddrizzare la sua stagione. Il numero 9 granata ha realizzato tre gol contro l’Hellas Verona in Serie A TIM, tra cui la prima delle sue due doppiette nel torneo (il 2 agosto 2020 con la maglia del Genoa); solo contro Atalanta e Sassuolo (entrambi quattro) ha segnato più reti nel massimo campionato italiano. Contro i gialloblù servirà dunque il miglior Sanabria, che potrebbe finalmente tornare a brillare in questo finale di stagione.