Torino, Sanabria batti un colpo: ora Pellegri può scavalcarlo nelle gerarchie

L'infortunio al polpaccio lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per oltre un mese. Ora il paraguayano cerca il colpo di coda finale per chiudere bene la stagione

Luca Bonello

Dopo una prima parte di stagione da stakanovista, Antonio Sanabria è sparito dai radar. Il problema al polpaccio, rimediato nei giorni successivi al match con l'Inter, lo ha costretto ad uno stop forzato di quasi un mese, durante il quale il Toro lo ha sostituito facilmente con Belotti e Pellegri. Il 19 granata è ritornato a disposizione solamente lo scorso weekend, quando Ivan Juric lo ha reinserito nel gruppo dei convocati per il match con la Lazio, ma non ha giocato neanche un minuto. Ora, comunque, è pronto per giocare e può riprendersi la titolarità (sfruttando anche l'infortunio di Belotti), ma deve fare i conti con l'ascesa di Pietro Pellegri.

DOVE ERAVAMO RIMASTI? - Gli ultimi ricordi che si hanno di Sanabria in campo non sono particolarmente rosei, dato che nell'ultimo match prima dell'infortunio (Torino-Inter) perse palla ingenuamente, dando il via all'azione del pareggio dei nerazzurri. Questo errore fu solo l'ultimo atto di un periodo abbastanza difficile per lui, causato principalmente dal ritorno di Belotti, il quale, una volta smaltito il problema fisico alla coscia, si è ripreso il posto al centro dell'attacco. Nelle 4 partite in cui entrambi sono stati a disposizione infatti (Juventus, Cagliari, Bologna e Inter), Juric ha sempre scelto il Gallo e ha concesso a Sanabria solamente 45' totali, frutto di 4 ingressi in campo da subentrato.

E ADESSO? - Ora Sanabria è rientrato regolarmente in gruppo, vuole ricalcare quel terreno di gioco che è lontano da ormai più di un mese ed è alla ricerca del gol che manca ormai da Torino-Sassuolo. Il nuovo problema fisico di Belotti può concedergli un'occasione, ma la concorrenza di Pellegri è forte. Il classe 2001 è un serio candidato per la titolarità nelle partite delle prossime settimane, specialmente dopo il gol segnato contro la Lazio. Per Sanabria comunque possono arrivare delle chance importanti, nelle quali farsi notare e superare proprio Pellegri nelle gerarchie dell'attacco. Ciò che riserva il futuro ancora non si sa, ma il paraguayano ha ancora qualche partita per sferrare quel colpo di coda finale utile per chiudere la stagione col sorriso.