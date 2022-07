Torino, Sanabria decisivo contro l’Apollon Limassol: Juric punta su di lui

Al momento le priorità della squadra sul mercato sono sulla trequarti (considerate le partenze di Praet, Brekalo e Pjaca) e in difesa (con l'addio di Bremer), dunque per il ruolo di centravanti Juric potrà contare su Antonio Sanabria e Pietro Pellegri. Il paraguaiano la scorsa stagione - anche grazie agli infortuni del Gallo Belotti - è stato impiegato molto spesso da Juric: 29 sono le presenze raccolte in Serie A da Sanabria in cui ha collezionato 6 gol e fatto 5 assist. Al centravanti granata si è dato il merito di far giocare bene la squadra, facendo movimenti in grado di liberare i trequartisti, ma è mancato un po' in fase realizzativa (i 6 gol in 29 partite lo confermano). Il 6 agosto ci sarà l'esordio stagionale in Coppa Italia allo stadio Olimpico Grande Torino contro la vincente di Palermo-Reggiana: Sanabria dovrà rispondere presente già a partire da quella partita.