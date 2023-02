Torino, Sanabria e il derby: è l’unico in rosa ad aver segnato alla Juventus

Il derby della Mole è ormai alle porte. Il Torino si sta preparando per affrontare una partita molto importante per diverse motivazioni, dalla classifica fino alla voglia di rivalsa in un match sempre complicato. La squadra granata quest'anno ha un problema con la realizzazione dei gol, avendone realizzati appena 24 in 23 partite. Di sicuro per fare risultato servirà cinismo sotto porta, in particolare da Tonny Sanabria, che ancora una volta si troverà a ricoprire il ruolo di unica punta del 3-4-2-1 granata. Il paraguaiano è atteso da una serata importante e dovrà presentarsi all'Allianz Stadium con la sua miglior versione.