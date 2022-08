Torino, Sanabria e una sforbiciata già virale: il gol dà continuità

Non sono solo i nuovi arrivati a essersi presi la scena nella vittoria del Torino sul Monza. Il 2-0 granata porta infatti la firma d'autore di Antonio Sanabria, che si è esibito in una splendida sforbiciata. Un gesto tecnico, valso il primo gol della stagione 2022-2023 per il paraguaiano, che non è passato inosservato, sia agli occhi dei tifosi sia a quelli di Ivan Juric.

Il primo a fare un plauso a Sanabria è stato Ivan Juric in conferenza stampa. "Sono rimasto molto soddisfatto, specie da Tonny - ha ammesso il tecnico - Non mi era piaciuto per niente col Palermo, oggi ha giocato con energia e tecnica". Poi è stata la volta dei social, dove la sforbiciata del paraguaiano è diventata virale. Anche il Torino si è unito agli applausi per Sanabria, suggerendo la foto del giocatore per la copertina dell'album Figurine Panini. "Ci fate un pensierino?" scrive il club sui propri canali social, immediato il repost.

Sbloccarsi alla prima uscita è un segnale positivo da Sanabria, che nella scorsa stagione aveva faticato specialmente in trasferta. I dati testimoniano una continuità rispetto al finale dell'ultimo campionato. L'attaccante granata infatti ha preso parte a tre reti nelle ultime due gare disputate in Serie A - quella contro il Monza in cui ha timbrato gol e assist e quella della scorsa stagione contro l'Atalanta dove è arrivata un'altra rete -, tante quante quelle a cui ha partecipato nelle precedenti 12 sfide della competizione. In più non andava a rete in almeno due partite consecutive in Serie A da marzo 2021 (allora furono 4). Da sottolineare anche come per la prima volta Sanabria abbia fornito un assist e siglato un gol in una singola gara in trasferta nella massima serie; l'unica volta in cui gli era riuscito, contro il Genoa lo scorso ottobre, aveva potuto infatti contare sulle mura amiche del "Grande Torino".