Torino, Sanabria rischia il posto. Juric: “Vede la porta piccola”

" Tonny è in un momento particolare. Abbiamo contato 9-10 palle gol che non ha sfruttato. Vede la porta “piccola”, mentre l’anno scorso la vedeva molto “grande” ". Queste le parole di Ivan Juric pronunciate oggi in conferenza per descrivere il periodo che sta vivendo Antonio Sanabria. La prestazione contro la Fiorentina è stata l'ennesima dimostrazione di come il numero nove granata fatichi a ritrovare il feeling con il gol. La qualità a Sanabria non manca e le sue giocate lo possono confermare. Quello che oggi il giocatore sta vivendo è un vero e proprio blocco mentale, dal quale fatica a trovare un modo per uscire. La dimostrazione più chiara di questo limite perlopiù psicologico è avvenuta durante l'ultima gara casalinga contro la Fiorentina, specie nell'episodio in cui l'attaccante si è trovato a tu per tu con Terracciano, ma proprio sul più bello ha sentito il pallone troppo pesante e non è riuscito a concludere a rete.

I motivi della crisi di Sanabria

“Fisicamente sta bene. Sarei più preoccupato se non arrivasse ad avere le occasioni. Noi analizziamo tutte le partite, lui è sempre dentro le occasioni. E’ nel classico momento in cui un attaccante sbaglia." Questa la spiegazione di Juric in conferenza stampa, dopo che gli sono state chieste le ragioni per cui il numero nove non riesce a ritrovare il feeling con il gol. Sin dal suo arrivo Tonny ci ha abituato a periodi di alto rendimento, seguiti da momenti di calo. Anche l'anno scorso dopo un momento difficile che sembrava non finire, l'attaccante ad Empoli si è sbloccato e da quel momento ha realizzato il suo record personale di gol in Serie A, ben 12 su 33 partite. Quest'anno in squadra la situazione è diversa, l'arrivo di un attaccante del calibro di Zapata ha portato Juric a cambiare i piani, passando dal 3-4-2-1 in cui Sanabria era la punta di diamante della manovra offensiva, al 3-5-2 dove ora il paraguaiano si trova a dividere la scena con il bomber colombiano. Questo cambio di ruolo ha portato il numero nove a giocare più come collante per la squadra e meno sotto porta, in una posizione a lui inedita. Questa potrebbe essere una delle ragioni per cui la punta fatica a trovare il feeling con il gol. Ad aver inciso negativamente è stata anche tanta sfortuna, basti pensare ai pali che ha colpito. Ma resta il fatto che il problema è soprattutto il momento di scarsa autostima attuale. Come ha affermato oggi Juric in conferenza stampa: "Sanabria attualmente entra bene nelle occasioni, ha il fiuto, ma in questo momento è meno cattivo."