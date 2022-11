Torino, Sanabria si allena al Filadelfia: possibile il recupero per la Samp

Nel giorno in cui il Torino, caduto a Bologna per 2-1, ha dovuto a fare a meno del suo centravanti Pietro Pellegri (uscito infortunato dopo pochissimi secondi), si registrano buone nuove per quanto riguarda Antonio Sanabria. Il centravanti paraguaiano non ha viaggiato con i compagni per Bologna a causa del suo infortunio al soleo che ormai da diverse settimane lo tormenta. Sul suo profilo Instagram il numero 9 granata ha pubblicato un'immagine e un paio di video nel quale si mostra al centro di una seduta di allenamento. Sanabria quest'oggi si è reso protagonista di una sessione di allenamento sia sul campo del Filadelfia usando il pallone con i preparatori tecnici, sia in palestra come mostrato nei suoi filmati. In attesa di novità relative alle condizioni di Pellegri, Juric e i tifosi granata registrano così i passi in avanti dell'ex Betis in vista della partita di mercoledì contro la Sampdoria.