Torino, Sanabria si sblocca in casa: ma quante occasioni

Il Torino ha pareggiato in casa contro la Cremonese, perdendo una grande occasione per tornare davanti alle inseguitrici per il settimo posto, guadagnando un solo punto contro l'ultima in classifica. Questa gara non si porta appresso esclusivamente dati negativi, ma anche alcuni positivi, tra cui la reazione dei granata sotto di un gol nella ripresa, ma non solo: c'è anche il ritorno tanto atteso di Antonio Sanabria.