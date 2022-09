Torino-Sassuolo 0-0: il Var e Vanja tengono il risultato in parità al 45′

Non mancano le sorprese tra le scelte di Juric, che deve rinunciare al febbricitante Rodriguez. Al centro della difesa si piazza dunque Schuurs, con Buongiorno - capitano di giornata - che si sposta sul centrosinistra al posto dello svizzero. A completare il terzetto difensivo davanti a Milinkovic-Savic c'è Djidji. In mezzo al campo scelte quasi obbligate: con Ricci ancora indisponibile, tocca a Lukic e Linetty. La novità sugli esterni è l'assenza di Vojvoda per una noia muscolare: a sinistra si sposta Lazaro, sulla destra rientra Singo. La sorpresa più importante riguarda però il reparto avanzato, dove Juric decide di non schierare nessuna punta di ruolo: nel ruolo inedito di centravanti c'è Vlasic, supportato da Seck e Radonjic.

Pronti, via e dopo due minuti Lukic conquista subito un calcio di punizione dal limite dell'area. Della battuta si incarica lo stesso serbo, che calcia basso e va a sbattere sulla barriera. Al 9' arriva il primo cartellino dell'incontro: un intervento troppo irruento di Buongiorno costa il giallo al centrale granata. Al 27' rischiano i granata: Buongiorno manca l'intervento in area di rigore e tocca con una mano, D'Andrea trova Pinamonti che viene murato da Schuurs. Protestano gli ospiti per il tocco con il braccio del centrale granata, per Baroni - dopo un veloce check con il Var - non c'è nulla. A sbloccare un incontro molto tattico è Lazaro dopo un palo colpito da Vlasic, ma il gol viene annullato dopo consulto con il Var per fuorigioco del croato, che era stato servito da Singo. I neroverdi tornano a farsi vedere con D'Amico, che approfitta di un'incertezza di Buongiorno che è poi bravo a rimediare e chiudere in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina miracolo di Milinkovic-Savic, che toglie dall'incrocio dei pali il tocco ravvicinato di Frattesi. L'ultima occasione del primo tempo ce l'ha Vlasic, che da buona posizione perde il tempo giusto per battere a rete. Si va dunque all'intervallo sullo 0-0, risultato in parità tutto sommato per una partita senza molte occasioni ed equilibrata.