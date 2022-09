Torino-Sassuolo 0-1, Buongiorno: “Mancata la concentrazione, dobbiamo lavorare”

Le dichiarazioni di Buongiorno nel postpartita di Torino-Sassuolo, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2022-23

Nel postpartita di Torino-Sassuolo Buongiorno ha lasciato alcune dichiarazioni in zona mista. Il capitano granata ha parlato con amarezza della sconfitta subita contro gli emiliani: "Non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco, quello che volevamo. Ci è mancata un po' di cattiveria sotto porta e un po' di concentrazione dietro."

"Può essere che sia stato un problema di concentrazione perché non è la prima volta che capita di prendere gol all'ultimo. Dobbiamo lavorare su questo per rimanere attenti novanta minuti".

Non è arrivata la convocazione di Mancini. Te lo aspettavi?

"Io lavoro per quello, è una cosa che fa assolutamente piacere. Continuerò a lavorare e a dimostrare sul campo e vedremo cosa arriverà".

Preferisci giocare al centro o a sinistra per stare insieme a Schuurs? Com'è stata la prima volta con la fascia al braccio?

"Una volta avrei detto sinistra, quest'anno mi sono abituato a giocare centrale. La fascia è stata un'emozione fortissima che rimane, nonostante sia stata una partita in cui abbiamo espresso il nostro gioco".

Il centrale ha quindi parlato della gara anche ai microfoni di Torino Channel: "Non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco e quello che volevamo fare. Ci è mancata la mentalità giusta per arrivare almeno al pareggio. Dobbiamo lavorare su molti aspetti, adesso c'è la pausa e avremo sicuramente tempo per lavorarci".