Torino-Sassuolo 2-1, le reazioni social: “Tameze, uno da Toro!”

Il Toro prova a scacciare la crisi, dimenticando l'eliminazione dalla Coppa Italia e centrando il secondo successo consecutivo in campionato. Ci pensano Sanabria e Vlasic a firmare la vittoria dei granata, mai così tanto pericolosi in fase offensiva. Il Toro sale dunque a quota 15 punti, a metà classifica e a due sole lunghezze dalla settima posizione. Sale in cattedra Tameze, autore di un'ottima prova e perciò esaltato dai tifosi. Di seguito alcuni dei tweet migliori dei supporters granata.