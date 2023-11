Torino-Sassuolo è anche Ricci vs Boloca: duello tra chi deve coordinare le squadre

La sfida di questa sera metterà di fronte anche due bravi centrocampisti centrali che sono un punto di riferimento per i propri compagni

Federico De Milano Redattore

Torino-Sassuolo sarà un'importante crocevia per testare le ambizioni dei granata che sono chiamati a dare continuità alla recente vittoria di Lecce (sebbene poi dopo sia arrivata una cocente eliminazione in Coppa Italia). Anche per i neroverdi sarà una partita importante perché la vittoria manca da fine settembre e perché l'obiettivo è sorpassare il Toro che in classifica ha un solo punto in più. Questa gara metterà di fronte anche due ottimi prospetti del centrocampo, due giovani in rampa di lancio come Samuele Ricci e Daniel Boloca.

Ricci deve prendere per mano il Toro: è chiamato al riscatto dopo un inizio in sordina — Nelle ultime due stagioni (seppure la prima delle due solo per una metà) Ricci era sempre stato un punto di riferimento per la mediana del Toro di Juric. Il tecnico granata dopo avergli dato il giusto tempo per ambientarsi lo ha sempre ritenuto uno dei migliori e degli imprescindibili nella sua rosa. Anche quest'anno il regista classe 2001 è partito con questo ruolo ma qualche giro a vuoto di tutta la squadra lo ha un po' frenato facendolo risaltare meno rispetto al passato. Ora però Samuele è chiamato a riscattarsi e a prendere per mano tutto il Torino che ha bisogno del suo numero 28 al top della forma in quanto uno dei giocatori di maggiore talento di tutta la rosa granata. Dopo dieci turni per lui si contano nove presenze (rimasto in panchina solo contro la Roma) e già due assist: realizzati contro Milan e Lecce, entrambi per due difensori centrali, Schuurs prima e Buongiorno poi. I tifosi stasera contro il Sassuolo sognano il suo primo gol stagionale.

Boloca sta stupendo tutti a Sassuolo: i granata dovranno cercare di arginare la fonte del gioco neroverde — Chi invece non ha bisogno di riscattarsi ma di confermarsi è Daniel Boloca. Il centrocampista 24enne del Sassuolo è alla sua prima stagione in Serie A dopo aver giocato fino ad ora in categorie minori e nell'ultimo anno in B con il Frosinone. Il regista neroverde è nato a Chieri in provincia proprio di Torino nel dicembre 1998 ma ha scelto di rappresentare la nazionale romena. Negli anni scorsi si è messo in mostra nel campionato di Serie D specialmente nella stagione 2019/20 con la maglia del Fossano (squadra cuneese nella quale ha militato pure Gemello). In seguito il Frosinone ha deciso di puntarci e dopo tre anni di B si è guadagnato l'accesso alla Serie A dove si sta dimostrando un ottimo giocatore in grado di fare bene entrambe le fasi. Grazie a queste su doti è diventato in fretta un punto fermo del tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi. A segno per la sua prima volta in A nello scorso turno contro il Bologna, Boloca rappresenterà quindi uno dei principali pericoli per i granata nella gara di questa sera all'Olimpico Grande Torino.

