Torino, Schuurs dominante di testa: l’olandese bene all’esordio

Juric con sessioni video personali ha fatto capire all'olandese come giocare nel suo Toro e lui è già il migliore della Serie A per contrasti aerei vinti

Roberto Ugliono

Il lavoro di Juric, la predisposizione a giocare in un certo modo e una fisicità che lo aiuta sono state le ricette vincenti per il buon esordio di Perr Schuurs con il Torino. A Cremona l'olandese ha giocato - un po' a sorpresa - la prima da titolare e l'ha fatto anche bene. Questo grazie anche alle indicazioni di Juric, come ha raccontato lo stesso Schuurs nel post partita.

Torino, buona la prima di Schuurs: leader in Serie A per contrasti aerei vinti

"Queste prime settimane con i nuovi compagni non sono state facile come comunicazione però il mister mi ha preso da parte e mi ha fatto vedere dei video in modo da capire cosa fare in campo" ha detto il difensore ex Ajax dopo la sfida alla Cremonese. Juric e il ragazzo sono stati bravi a superare le difficoltà della barriera linguistica e così Schuurs è stato messo nelle condizioni per fare bene da subito. A testimoniare la bontà della sua partita c'è anche un dato statistico: nessuno in questa Serie A ha vinto tanti contrasti aerei in una singola partita (7 in totale) come lui contro la Cremonese. Come a dire che l'eredità di Bremer è stata raccolta sin da subito da Schuurs. Il brasiliano era dominante sulle palle alte e così ha iniziato anche l'ex Ajax.

L'olandese, che tra l'altro è il primo in maglia granata nell'epoca dei tre punti, ha saputo gestire bene il suo esordio. Ha iniziato come braccetto e finito come centrale, cosa già di suo complessa visto che per un difensore cambiare i riferimenti a gara in corso non è mai semplice. Nella prima parte di gara ha messo in mostra anche una buona predisposizione nel portarsi in avanti e appoggiare l'azione offensiva. In quella finale ha dato solidità. Insomma, la prima di Schuurs è stata di buon livello. In parte aiutato dalla sua scuola calcistica (in Olanda tutti devono sapere giocare palla al piede e questo si è visto), in parte dall'attenzione messa dal ragazzo nell'apprendere i dettami che Juric gli sta impartendo.