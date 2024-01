Torino, Seck negativo all’alcooltest. Sarà multato dal club

Secondo quanto raccolto da Toro News, successivamente all’incidente sono accorse sul posto le forze dell’ordine che, come da prassi in questi casi, hanno effettuato l’alcooltest a cui Seck si è regolarmente sottoposto, risultando negativo. Dunque, è stata fugata fin da subito l’ipotesi della guida in stato di ebbrezza e non ci saranno conseguenze amministrative o penali da questo punto di vista. Ovviamente rimangono aperti interrogativi di tipo etico e comportamentale dei quali Seck dovrà rendere conto alla società granata. Come naturale in questi casi, il calciatore sarà multato dal club di via Viotti.