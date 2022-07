Torino, secondo giorno di lavoro al Fila. Si uniscono al gruppo Berisha e Adopo

Secondo giorno di lavoro per il Torino, che stamattina si è ritrovato al Filadelfia agli ordini di Ivan Juric. Si è trattato del primo allenamento per Brian Bayeye, che ha conosciuto compagni e mister dopo aver firmato ieri il suo contratto (tre anni con opzione per una quarta stagione). L’allenamento è stato di nuovo a porte chiuse, con pochi curiosi ai cancelli in attesa dei giocatori per qualche foto e autografo. Rispetto al primo giorno, oltre a Bayeye, si sono aggregati anche Etrit Berisha e Michel Adopo. L'estremo difensore albanese è tornato dalle vacanze rimettendosi a disposizione di Juric per infoltire un gruppo portieri che contava solo su Luca Gemello e il 2003 Matteo Fiorenza. Manca Vanja Milinkovic-Savic, che – a prescindere dal tema mercato – è atteso comunque entro la settimana, avendo qualche giorno di vacanza in più post Nazionali. Il centrocampista classe 2000, ancora sotto contratto col Torino dopo la buona stagione in prestito in C alla Viterbese, va invece a infoltire il gruppo dei mediani per questa preparazione, ma per il momento resta sul mercato.