Torino, secondo giro di tamponi. E nel pomeriggio i vaccini

Oggi i giocatori termineranno tutti i test medici all'Olimpico Grande Torino: domani, salvo sorprese, ci sarà il primo allenamento allo stadio Filadelfia

La stagione del Torino targato Ivan Juric è iniziata ieri mattina (QUI le foto del raduno), quando allo stadio Olimpico Grande Torino sono arrivati i giocatori granata, l’allenatore e il suo staff per svolgere la sessione di tamponi anti-Covid. Dopo il primo giro di tamponi non è emerso nessun caso positivo tra tutti i componenti del gruppo squadra: questa mattina dunque tutto il gruppo squadra è stato sottoposto a un secondo giro di tamponi e verranno completate le visite mediche. Qualora l'esito dei tamponi fosse nuovamente negativo per il gruppo squadra, nel pomeriggio si procederà alla vaccinazione in uno degli hub allestiti a Torino come da indicazioni dell’Autorità sanitaria. Ricordiamo che nella scorsa stagione la squadra granata durante il campionato è stata colpita da un focolaio Covid. Con oggi quindi dovrebbero terminare tutti i test medici: domani - salvo sorprese, come da programma - ci sarà il primo allenamento del Torino allo stadio Filadelfia.