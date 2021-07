Torino, il raduno del gruppo squadra all’Olimpico Grande Torino: le foto

Il saluto di Juric e l'arrivo di Zaza e Baselli

La stagione 21/22 del Torino parte oggi e i giocatori, così come il Mister Juric con il suo staff, sono arrivati in mattinata allo Stadio Olimpico per svolgere la sessione di tamponi che dà il via alla nuova annata. Dopo l'elaborazione dei tamponi molecolari e i risultati, ci sarà il primo allenamento - probabilmente l'8 luglio -, poi qualche giorno di lavoro al Filadelfia, in preparazione al ritiro di Santa Cristina Valgardena (13-30 luglio).