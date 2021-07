UFFICIALE – Lo staff di Ivan Juric: confermate tutte le anticipazioni

Paro sarà il vice, Barbero a capo dei preparatori atletici

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Toro ha ufficializzato quello che sarà lo staff di Ivan Juric. Nessuna sorpresa rispetto alle anticipazioni delle scorse settimane. Il vice sarà Matteo Paro, Paolo Barbero a capo dei preparatori atletici che saranno Stjepan Ostojic, Enrico Busolin e Paolo Solustri. Confermato Paolo Di Sarno come preparatore dei portieri, così come Leonardo Marasciulo nel ruolo di match analyst. Numero di collaboratori che non è dunque dei più ampi per il tecnico.