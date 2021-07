Torino, al via la stagione 21/22: oggi tamponi per tutto il gruppo squadra

Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti legati al Covid, il Torino inizia la stagione con una sessione di tamponi

Oggi, 6 luglio 2021, parte ufficialmente la stagione 2021/2022 del Torino. Diversamente dagli scorsi anni però, la stagione granata non inizierà con i classici test fisici, ma con una giornata dedicata a tamponi e test sierologici per tutto il gruppo squadra, al fine di evitare problemi legati al Covid. I risultati saranno fondamentali, in quanto solo i negativi al virus potranno iniziare la preparazione sul campo al Filadelfia e successivamente partire per il ritiro in Valgardena, il cui inizio è fissato per il 13 luglio.