Torino, seduta di allenamento mattutina al Filadelfia: Izzo ritorna in gruppo

Juric ha diviso l'organico in due gruppi: defaticante per chi ha giocato ieri, partitella per gli altri

Subito in campo il Torino. Dopo neanche 24 ore dal termine della sfida interna con la Lazio, i granata hanno svolto una sessione di allenamento mattutina al Filadelfia agli ordini di Ivan Juric. L'organico è stato suddiviso in due gruppi: i calciatori impegnati ieri hanno svolto una seduta defaticante, mentre gli altri una partitella a ranghi misti con alcuni elementi della Primavera. Buone notizie per quel che riguarda Izzo, che ritorna in gruppo dopo i problemi fisici dell'ultimo periodo. Ancora differenziato sul campo secondario per Praet (terapie per lui), Belotti (terapie e poi training in palestra)e personalizzato per Zaza (lavoro aerobico e poi seduta tecnica individuale). Domani si ritorna in campo per un altro allenamento: c'è la sfida di lunedì con il Venezia da preparare.