Torino, si ferma Linetty: lesione del muscolo ileopsoas della gamba sinistra

Tegola per Ivan Juric, la seconda nell'ultima settimana dopo lo stop di Wilfried Singo. Il Torino FC ha comunicato che Karol Linetty ha riportato un infortunio di una certa gravità. Dai primi accertamenti eseguiti dallo staff medico, si tratta di una lesione al muscolo ileopsoas della gamba sinistra. Nella giornata di domani, 8 dicembre, il polacco si sottoporrà ad ulteriori esami per determinare la gravità dell’infortunio. Da lì si avranno ulteriori indicazioni su percorso e tempi di recupero, comprese le valutazioni sull'opportunità o meno che Karol possa seguire la squadra in Spagna per il ritiro che inizierà proprio domani. Ma è chiaro che all'orizzonte per il centrocampista polacco c'è uno stop di svariate settimane.