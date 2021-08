Torino, si ferma Milinkovic-Savic: contusione alla coscia sinistra

Nella sessione di rifinitura prima dell'amichevole contro l'AZ Alkmaar si ferma il portiere serbo: condizioni da valutare nei prossimi giorni

Arriva un altro stop tra le fila del Torino. L'ultimo in ordine di tempo è quello di Vanja Milinkovic-Savic, infortunatosi nella sessione di rifinitura prima di oggi in vista della partenza per l'amichevole contro l'AZ Alkmaar.

LA SESSIONE - Ivan Juric ha diretto nel tardo pomeriggio un allenamento incentrato sulla parte tecnica. Non hanno lavorato con il gruppo, perché in attesa di recupero da precedenti acciacchi, Gleison Bremer, Ben Kone e Sasa Lukic. Assente Ola Aina, in permesso in Inghilterra per motivi personali. Tutti questi giocatori non dovrebbero salire sull’aereo che domani mattina porterà la squadra in Olanda.