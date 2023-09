Torino, si ferma Popa: frattura della parete orbitaria in allenamento

Il terzo portiere granata non sarà a disposizione per la gara con la Salernitana

Mihai Popa - a seguito di un contrasto di gioco in allenamento - ha riportato la frattura della parete orbitaria e dunque non sarà a disposizione per la partita di lunedì prossimo con la Salernitana. Per il terzo portiere granata sono previsti nuovi esami la prossima settimana.