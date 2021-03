Torino, si rivede Nkoulou: programma personalizzato per il difensore camerunese

News / Il difensore granata è tornato ad allenarsi dopo esser guarito dal coronavirus

La buona notizia che è arrivata oggi dal report del Torino è il ritorno al Filadelfia di Nicolas Nkoulou. Il difensore camerunese è finalmente guarito dal coronavirus e, dopo la negativizzazione arrivata lunedì, ha superato le visite mediche e stamattina è tornato ad allenarsi sul terreno del Fila. Ovviamente ha svolto un programma personalizzato per ritrovare la migliore condizione fisica e difficilmente riuscirà ad essere a disposizione di Davide Nicola per il derby con la Juventus in programma sabato 3 aprile alle 18. Il giocatore è stato positivo per un mese al Covid e c'è bisogno di tempo prima che possa tornare a pieno regime. Ma almeno potrebbe essere convocabile per la partita di sabato.