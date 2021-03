Torino, Nkoulou è guarito dal Covid: su Instagram torna con la famiglia

Social / La storia su Instagram del giocatore insieme ai familiari sancisce la sua guarigione dal Covid-19

Nicolas Nkoulou è tornato negativo al tampone ed è finalmente guarito dal Covid-19. Il camerunese ha condiviso su Instagram una storia nella quale si è riunito insieme ai suoi familiari sull'attico di casa sua. Un piccolo palleggio ripreso dallo smartphone per festeggiare una notizia attesa da giorni ovviamente dal difensore, dalla sua famiglia e dal popolo granata. Come anticipato stamane da Toro News, Nkoulou già venerdì ha svolto le visite mediche per verificare l'effettivo stato delle vie respiratorie. Gli esiti della radiografia al torace sono stati soddisfacenti, ma fino alla negativizzazione del tampone il camerunese non poteva naturalmente tornare ad allenarsi, tanto che oggi non ha preso parte alla prima seduta settimanale. Inoltre, prima di tornare a correre al Filadelfia dovrà effettuare le consuete visite di idoneità e poi verrà reinserito in gruppo gradualmente. Nkoulou, infatti, dovrà lavorare parecchio per rimettersi in forma. Davide Nicola spera di averlo quanto meno nella lista dei convocati per il derby di sabato contro la Juventus.