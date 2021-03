Torino, le ultime dal Fila: tutti disponibili tranne Nkoulou e i nazionali

Report / Le ultime sulla squadra di Davide Nicola in vista del Derby della Mole di sabato alle 18

E' scattata ufficialmente la settimana che porterà il Torino a disputare in casa il Derby della Mole contro la Juventus. I granata hanno ripreso oggi la preparazione al Filadelfia senza gli otto nazionali, che rientreranno tra mercoledì e giovedì. Dopo l’attivazione muscolare in palestra, Davide Nicola ha diretto un programma tecnico-tattico. Ancora assente Nicolas Nkoulouche ha svolto negli scorsi giorni le visite mediche e si riunirà al gruppo nelle prossime ore. Domani in calendario una nuova sessione di allenamento.