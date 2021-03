Toro, solo venerdì tutti i nazionali in gruppo: Derby da preparare in un giorno

Nazionali / La Serbia giocherà martedì alle 18 la sua ultima partita, mentre Italia, Svizzera, Bosnia e Kosovo saranno di scena alle 20.45 di mercoledì

Quando torneranno i nazionali a Torino? E soprattutto quando cominceranno ad allenarsi in gruppo? Si tratta di domande molto comuni in questi giorni di sosta per le nazionali. I granata hanno diversi giocatori impegnati in giro per l’Europa, ma, per fortuna di Davide Nicola e del suo staff, sono rimasti tutti sotto la Mole i calciatori che di solito si sobbarcano un viaggio internazionale per raggiungere il Sudamerica (ci riferiamo al venezuelano Tomas Rincon, al brasiliano Lyanco, all’ecuadoregno Ferigra). Facciamo, però, il punto sugli altri, ovvero gli azzurri Belotti, Mandragora e Sirigu, i kosovari Vojvoda e Ujkani, il bosniaco Gojak, il serbo Lukic e lo svizzero Rodriguez, ricordando che anche Karol Linetty non ha preso parte alle partite della sua Polonia (dopo il Covid l’ex Sampdoria non è stato convocato).

DALLA SERBIA - Il primo a rientrare a destinazione sarà Sasa Lukic. L’ultimo impegno della sua Serbia nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar previsti per il 2022 è previsto per le 18 di martedì 30 marzo. Non giocherà in un luogo geograficamente agevole. Sarà di scena, infatti, sulle rive del Mar Caspio, ai confini dell’Asia Centrale, in Azerbaijan. Comunque, mercoledì Lukic sarà a Torino e svolgerà con ogni probabilità un allenamento defaticante, prima di unirsi al gruppo nella giornata di giovedì. Il primo giorno di aprile sarà, invece, la data di ritorno al Filadelfia di tutti gli altri giocatori del Torino, a partire dai tre azzurri.

GLI ALTRI - Anche Andrea Belotti, Rolando Mandragora e Salvatore Sirigu saranno impegnati nell’ex Unione Sovietica mercoledì 31 marzo alle 20.45, ma saranno agli antipodi del regno. Giocheranno, infatti, a Vilnius, capitale della Lituania. Il viaggio sarà un po’ più agevole. Da capire in questo caso chi verrà impiegato dal commissario tecnico Roberto Mancini contro la Lituania. Se dovesse scendere in campo Belotti, sicuramente l’indomani del match potrà fare soltanto un defaticante, unendosi al gruppo venerdì, ovvero alla vigilia del Derby della Mole (appuntamento il 3 aprile alle 18). Lo stesso programma dovrebbe riguardare, comunque, anche a Sirigu e Mandragora, che hanno meno probabilità di giocare in Lituania. Di ritorno giovedì anche Ricardo Rodriguez, Amer Gojak, Samir Ujkani e Mergim Vojvoda. L’elvetico dovrà sobbarcarsi il viaggio meno impegnativo: sfiderà, infatti, la Finlandia in Svizzera mercoledì sera. I due kosovari saranno di scena sempre alle 20.45 di mercoledì in Spagna, mentre Gojak ospiterà in Bosnia la Francia. Anche per loro vale il discorso affrontato per gli azzurri: giovedì, in base ai minuti disputati la sera prima, effettueranno un allenamento più o meno defaticante, mentre venerdì si uniranno definitivamente al gruppo. Dunque, di tempo per preparare il Derby, almeno con i nazionali, ce ne sarà pochissimo, calcolabile non in giorni ma in ore.