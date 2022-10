Torino, si va verso i 15 mila tifosi presenti contro l’Empoli

I tifosi del Toro rispondono presente dopo le tre sconfitte consecutive, un modo per caricare la squadra sia per la sfida ai toscani sia in vista del derby

Roberto Ugliono

Una certezza in casa Torino ci sarà sempre: il pubblico rimarrà sempre e comunque attaccato alla squadra e alla maglia. Contro l'Empoli sono attesi 15 mila spettatori all'Olimpico Grande Torino (e forse alla fine potranno essere anche di più). Se il gruppo di Juric ha appena inanellato la terza sconfitta consecutiva perdendo a Napoli, i tifosi rispondono comunque presenti e contro l'Empoli i numeri sembrano essere sulla strada giusta. D'altronde lo stesso allenatore croato l'ha sempre detto: il pubblico non ha mai fatto mancare il suo sostegno. Il feeling tra Juric e la piazza c'è dall'inizio della sua avventura e anche questo ha aiutato, poi va aggiunto che la squadra nell'ultima stagione ha comunque migliorato i risultati. Basta unire i due puntini per comprendere a pieno il perché la piazza non abbia intenzione di abbandonare la squadra dopo una serie così negativa, che comunque - è bene ribadirlo - non ha compromesso di troppo i sogni granata visto che il settimo posto dista appena 3 punti e i granata sono tutt'ora decimi.

Torino, si va verso i 15 mila spettatori contro l'Empoli

Una curiosità, vedendo la disponibilità dei biglietti, riguarda i settori. Dopo tanto tempo torna a essere quasi sold out la curva Primavera. Al momento sono infatti acquistabili appena 33 tagliandi e poi saranno terminati i biglietti disponibili. Ovviamente c'è da aspettarsi la solita Maratona gremita (ma ci sono ancora molti posti disponibili) e così le due curve potranno rappresentare la spinta in più. Una risposta importante da parte del pubblico, forse anche per merito dell'orario che aiuta. Giocando alle 12.30 è più comodo andare allo stadio, si sa. Poi c'è anche l'altro aspetto, quello emotivo. Nel momento di bisogno i tifosi del Toro non hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Se poi si pensa che la settimana dopo ci sarà il derby contro la Juventus, ecco compreso quanto quella contro l'Empoli possa essere una sfida importante.

Contro i toscani quindi l'obiettivo è raggiungere i 15 mila visti contro il Sassuolo e provare a migliorare il dato. La Tribuna e i Distinti hanno ancora tanta disponibilità, così come la Maratona ha ancora diversi biglietti in vendita. Insomma, il miglior modo per ricaricare la squadra dopo le difficoltà e caricarla in vista del derby può arrivare proprio dal pubblico. L'unica certezza in casa granata. I tifosi nel momento del bisogno ci saranno sempre. Poi la palla passerà alla squadra, che dovrà far divampare la passione nel mondo granata.