Torino, si valuta il riscatto di Lazaro: buono il suo impatto con Juric

L'esterno ha convinto Juric in questa prima parte di stagione: il discorso del riscatto è da prendere in considerazione

Gualtiero Lasala

Il Torino sta valutando i propri giocatori anche in questa pausa per le Nazionali, in cui necessariamente si cominciano a fare discorsi di mercato e di rinnovi contrattuali. Tra i giocatori che hanno impattato in maniera positiva c'è Valentino Lazaro, esterno granata arrivato quest'estate che si è preso la scena nel corso delle 15 giornate di Serie A, salendo nelle gerarchie e prendendo anche il favore del tecnico Ivan Juric, che ha così aumentato il peso sulle fasce, dovendo far fronte anche a difficoltà fisiche da parte degli altri interpreti.

TITOLARE - Complice anche la condizione fisica di Vojvoda, adesso Lazaro è il titolare sulla fascia sinistra. In principio l'ex Inter era arrivato per ricoprire un ruolo più sulla destra, ma si è dovuto adattare a quelle che sono le richieste del tecnico granata. Il ragazzo ha dimostrato molta disponibilità e buona comprensione di ciò che gli veniva detto, conquistando in breve tempo il posto da titolare. Anche dopo il ritorno di Vojvoda, ha continuato ad essere la prima scelta di Juric. Lazaro ha ripagato questa scelta con un assist importante nella vittoria contro il Milan, ma gli manca ancora il gol per completare il suo percorso di crescita.

RISCATTO - Con queste premesse, si arriva a pensare al riscatto del giocatore. In estate la società granata aveva pattuito un riscatto di 4 milioni di euro per Lazaro: al momento l'investimento pare aver senso, viste le qualità dimostrate dall'esterno. La qualità non si discute, servirà capire quanto si renderà costante, ma nei mesi primaverili potrebbe già arrivare la decisione definitiva. In più, il Toro vuole mettersi al sicuro sulle fasce, avendo Aina in scadenza nel 2023, Vojvoda nel 2024 e Singo che potrebbe avere interessamenti di mercato. Il futuro di Lazaro si sta tingendo sempre più di granata.