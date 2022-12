Torino, Singo ancora ai box: verso il forfait alla ripresa con il Verona

Prosegue il recupero di Singo, che non dovrebbe recuperare però in tempo per la gara contro il Verona

Irene Nicola

C'è ancora strada da fare per il recupero di Wilfried Singo. L'esterno ivoriano scalpita per rientrare, ma al momento resta fermo ai box per una lesione di primo grado al bicipite femorale destro e sembra sempre più difficile che Ivan Juric possa contare su di lui già per la prima di campionato dopo la sosta, la gara contro il Verona del 4 gennaio.

Torino, Singo ai box per una lesione al bicipite femorale destro — Wilfried Singo è fermo dal 5 dicembre. In quel giorno si è tenuto il primo allenamento del Torino durante la sosta per i Mondiali. I granata hanno svolto una sessione tecnica a cui non ha partecipato l'ivoriano, sottopostosi invece ad alcuni esami strumentali per capire l'entità del fastidio alla coscia. La diagnosi di lesione di primo grado al bicipite femorale destro ha fatto ipotizzare a 20-25 giorni di stop.

Torino, Singo verso il recupero: difficile sia in campo contro il Verona — La volontà del Torino sarebbe quella di non forzare il recupero dell'esterno granata, che al momento continua il percorso di riabilitazione lontano dal programma seguito dal gruppo. La speranza del club era quella di riaverlo in campo già contro il Verona, per il 4 gennaio. L'ipotesi, tuttavia sembra allontanarsi. Singo sta proseguendo il percorso di recupero, ma potrebbe non essere pronto per la gara contro gli scaligeri. Al momento pare più probabile un rientro l'8 gennaio, quando i granata si scontreranno in trasferta con la Salernitana.