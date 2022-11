Torino, Singo inverte la rotta: buoni segnali e assist ritrovato dopo nove mesi

Torino, si rivede Singo: buoni segnali contro la Roma

Singo è stato chiamato in causa da Juric alla mezzora della partita contro la Roma per sostituire un Vojvoda sottotono e bocciato per scelta tecnica. L'ivoriano si è posizionato a destra, con Lazaro che si è spostato sulla sinistra. Singo ha dato buoni segnali, specie per i cross forniti, che non sono mai stati una specialità della casa ma piuttosto un tallone d'Achille. L'esterno granata tendenzialmente non è mai stato un gran dispensatore di cross, ma contro la Roma si è vista un'inversione di tendenza. Prima il cross su cui interviene direttamente Rui Patricio, poi quello per Sanabria, che si divora un tap-in da distanza ravvicinata.