Torino, sono 23 i granata convocati per la Juventus: presenti Izzo e Ansaldi

La lista dei convocati granata in vista della partita di questa pomeriggio alle ore 18 con la Juventus

Sono 23 i giocatori convocati da Ivan Juric per il derby dell'Olimpico Grande Torino (fischio d'inizio ore 18). Ritorna in lista Izzo, fuori da diverso tempo causa diversi problemi fisici e Ansaldi, sino a ieri in dubbio. Non sono presenti invece, oltre allo squalificato Djidji, Andrea Belotti (riabilitazione a seguito del forte trauma contusivo rimediato alla caviglia destra), Marko Pjaca (problema al polpaccio), Dennis Praet (problema al bicipite femorale della coscia sinistra) e Simone Zaza (alle prese col lungo lavoro atletico di recupero in seguito all'infortunio rimediato al ginocchio sinistro).