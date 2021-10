Torino-Juventus, le probabili formazioni: l’attacco è sulle spalle di Sanabria

Le scelte del tecnico granata e gli ultimi dubbi in vista del derby di domani contro la Juventus

Domani alle 18:00 andrà in scena, allo Stadio Olimpico "Grande Torino", il 203° Derby della Mole tra Torino e Juventus. Il tecnico granata, rispetto alle formazioni, sembrerebbe aver deciso di scendere in campo con il classico modulo del 3-4-1-2, al quale si dovrà però adattare con i giocatori presenti, a causa delle parecchie indisponibilità tra i giocatori granata, tra cui Andrea Belotti, Pjaca, Praet, e dello squalificato Djidji. Sulla trequarti, a coprire Sanabria, a cui sarà affidato tutto l'attacco granata, troveranno spazio Brekalo e Linetty. A difendere i pali sarà senza ombra di dubbio Milinkovic-Savic, che può contare, in difesa, su Zima, Bremer e Rodriguez. L'unico dubbio del tecnico granata è a centrocampo: Aina e Singo sulle corsie, al centro Lukic e Pobega sono i favoriti, ma Mandragora non è di sicuro da dimenticare. Qui è possibile leggere le probabili formazioni di domani, unite agli ultimi dubbi da sciogliere per Juric e le indisponibilità granata.