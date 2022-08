Torino, sono 5229 gli abbonati per la stagione 2022/2023

Il dato è tra i più bassi della Serie A. Sopra gli undicimila gli spettatori per la prima sfida interna della stagione

Il Torino ha ospitato la Lazio nella seconda giornata del campionato di Serie A, la prima gara per i granata tra le mura amiche. Per l'occasione è stato reso noto il dato della campagna abbonamenti, che si può considerare praticamente definitivo: sono 5229 gli abbonati della stagione, sicuramente un numero inferiore alle aspettative del club nonchè tra i più bassi della Serie A.

Per la partita contro la Lazio, si è registrato, tra abbonati e spettatori con un titolo di accesso per l'evento singolo, un numero totale di 11301 spettatori per 210.647 euro di incasso.