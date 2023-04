Torino, sospiro di sollievo per Ricci: scongiurate lesioni al polpaccio

Ricci si è infortunato nuovamente al polpaccio. Non sembrano esserci lesioni, ma serviranno nuovi esami per chiarire la diagnosi

Il Torino nella sfida di domenica pomeriggio contro la Salernitana ha perso Samuele Ricci. Il centrocampista toscano è incappato in un nuovo infortunio al polpaccio destro che lo ha costretto ad uscire anzitempo alla prima apparizione da titolare con Ivan Ilic. Se le prime sensazioni dopo la sfida non lasciavano presagire niente di buono, gli esami diagnostici sembrano aver scongiurato una lesione. Serviranno, comunque, analisi più approfondite per verificare al meglio l'entità e la prognosi dell'infortunio. Sono previsti per domani nuovi esami e, se confermate le prime indicazioni, sarà anche lui convocabile per la sfida di sabato. Per il momento il regista può tirare un sospiro di sollievo.