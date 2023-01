Torino-Spezia 0-1, Buongiorno: “Eravamo in controllo, preso gol per un episodio”

Al termine della sfida tra Torino e Spezia, valida per la 18^ giornata di Serie A, Alessandro Buongiorno è intervenuto ai microfoni di Torino Channel per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sono mancate un po' di energie, nei disimpegni e nelle secondo palle non siamo stati incisivi. Nel primo tempo eravamo in controllo ma abbiamo preso gol per un episodio. Abbiamo provato tutto per provare a pareggiarla ma non ci siamo riusciti".