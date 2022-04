Torino-Spezia 2-1, Buongiorno: “Lavoriamo col mister per chiudere prima le partite”

Le dichiarazioni dei protagonisti al termine della sfida tra la squadra di Juric e quella di Motta nella 34^ giornata

Redazione Toro News

Al termine di Torino-Spezia, match valido per la 34^ giornata di Serie A, Alessandro Buongiorno ha commentato la partita con le seguenti dichiarazioni in zona mista: "Siamo molto contenti per la prestazione, abbiamo giocato bene, non siamo andati quasi mai in difficoltà e siamo contenti".

Potevate chiuderla un po' prima?

"Sì, potevamo fare qualche gol in più già nel primo tempo ma non ci siamo riusciti. Stiamo lavorando con il mister per cercare di chiudere le partite prima".

Quanta gratitudine c'è in quell'abbraccio di squadra con il mister?

"Tanta, la squadra quest'anno è cambiata e ha una marcia in più, si vede anche dalla classifica. Andiamo sempre al meglio senza mai mollare nemmeno in allenamento".

Mercoledì ci sarà la sfida con l'Atalanta, che gara ti aspetti?

"Sarà una partita difficile, fuori casa. Noi cercheremo di arrivare lì per portare a casa la vittoria e per continuare in questo percorso di miglioramento del gioco".

Muriel e Zapata saranno avversari tosti?

"Sì sarà una bella sfida, non sarà facile ma cercheremo di dare il massimo".

Il difensore granata è poi intervenuto anche ai microfoni di Torino Channel.

Avete fatto una buona gara, peccato per il gol preso alla fine.

"Sì è un peccato, però si può dire che è stata una partita ben giocata e siamo contenti del risultato e di come lo abbiamo ottenuto".

Quanto è importante la vittoria in casa?

"Tantissimo perché ci dà fiducia e ci permette di rimanere sulla nostra strada".

Quanto sei cresciuto in questa prima stagione con Juric?

"Credo di essere cresciuto parecchio sia a livello fisico che come gioco e letture della partita. Sono molto contento di questo percorso che sto facendo".

Vi siete posti un obiettivo per il finale di stagione?

"L'obiettivo è quello di finire con più punti possibili. Noi cercheremo di affrontare ogni partita per vincere e per cercare di arrivare il più in alto possibile".

Adesso due trasferte difficile con Atalanta ed Empoli.

"Saranno due partite difficili ma noi le approcceremo con la solita concentrazione e cercheremo di far vedere il nostro gioco, di dare il massimo e di portarle a casa".

