Torino-Spezia, le probabili formazioni: Lukic favorito sulla trequarti

Le possibili scelte delle due squadre che scenderanno in campo domani alle ore 15

Il Torino sfiderà lo Spezia allo stadio Olimpico Grande Torino sabato 23 aprile, alle ore 15. I granata arrivano alla sfida con qualche defezione per problemi fisici, a partire da Belotti (che starà fuori una decina di giorni per un'elongazione alla coscia sinistra), per finire con Pobega, che a meno di sorprese salterà la sfida contro i liguri per un problema alla caviglia sinistra. Dovrebbe saltare il match anche Izzo, fermo per un problema muscolare alla coscia sinistra, mentre tornano tra i convocati i recuperati Praet, Mandragora e Djidji.